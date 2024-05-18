Пожилой житель Ингушетии лишился автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде 

Установлено, что в ноябре минувшего года, ранее судимый и привлеченный к ответственности мужчина, снова сел за руль ВАЗ-219060 в состоянии опьянения и был отстранен от управления автомобилем госавтоинспектором в городе Сунжа.

Решением Сунженского районного суда, помимо обязательных работ, фигурант лишен права управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года. Автомашина конфискована в доход государства.