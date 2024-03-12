Права пенсионера восстановила прокуратура Ингушетии 

После обращения местного жителя прокуратура Магаса провела проверку и установила, что размер страховой пенсии по старости заявителя в январе 2023 года был снижен на сумму более 5 тыс. рублей в месяц, сообщили «Ингушетии» в надзорном ведомстве региона.
Такое решение было принято экспертным центром при отделении СФР по Волгоградской области, где вызвала сомнения справка о зарплате по месту работы пенсионера с 1994 по 1998 год.
В прокуратуре напомнили, что выплата пенсии по старости, может быть прекращена только на законных основаниях в случае признания недействительными сведений, на основании которых она назначена.
Магасский районный суд удовлетворил исковые требования городского прокурора в полном объеме. Мужчине произведен перерасчет размера пенсии и выплачены удержанные 85 тыс. рублей.