Правительственная делегация Ингушетии побывала на похоронах погибшего в зоне СВО бойца 

«Наши военнослужащие героически защищают Отчизну. Ахмет является примером истинного патриотизма. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед человеком, отдавшим свою жизнь за безопасность нашей Родины», — сказал Магомед Евлоев, выразив соболезнования родным и близким бойца.

Он отметил, что по поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова семье военнослужащего будет оказана необходимая поддержка и помощь, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики.

52-летний Ахмет Исаевич Халухоев служил во втором отделении штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части 29760.

Дала гешт долда!