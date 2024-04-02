Правительственная делегация Ингушетии побывала на похоронах погибшего в зоне СВО бойца 

Правительственная делегация во главе с вице-премьером Магомедом Евлоевым побывала на похоронах погибшего в зоне СВО стрелка-сапера Ахмета Халухоева, которые прошли в Назрани.
«Наши военнослужащие героически защищают Отчизну. Ахмет является примером истинного патриотизма. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед человеком, отдавшим свою жизнь за безопасность нашей Родины», — сказал Магомед Евлоев, выразив соболезнования родным и близким бойца.
Он отметил, что по поручению руководителя региона Махмуд-Али Калиматова семье военнослужащего будет оказана необходимая поддержка и помощь, сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики.
52-летний Ахмет Исаевич Халухоев служил во втором отделении штурмовой роты мотострелкового батальона войсковой части 29760.
Дала гешт долда!