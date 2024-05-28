Правоохранители Ингушетии нашли в поле канистру с пулеметными патронами

Сотрудники центра противодействия экстремизму регионального министерства внутренних дел по региону в ходе проведения ОРМ обнаружили в поле в двух километрах от моста, расположенного на автодороге, соединяющей ФАД «Кавказ» с городом Сунжа, пластиковую пятилитровую канистру.