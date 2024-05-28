Правоохранители Ингушетии нашли в поле канистру с пулеметными патронами

Сотрудники центра противодействия экстремизму регионального министерства внутренних дел по региону в ходе проведения ОРМ обнаружили в поле в двух километрах от моста, расположенного на автодороге, соединяющей ФАД «Кавказ» с городом Сунжа, пластиковую пятилитровую канистру.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД, в емкости находилось 145 пулеметных патронов калибра 7,62 мм со следами коррозии.
Изъятое направлено для исследования в экспертно-криминалистический центр ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).