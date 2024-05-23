Правоохранители Ингушетии пресекли перевозку поддельного алкоголя 

Госавтоинспекторы остановили на контрольно-заградительном посту «Волга-20» автомобиль Jeep Grand Cherokee, в багажном отделении которого обнаружили 22 полулитровые бутылки водки под наименованием «Онегин».



В действиях водителя иномарки усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП России (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции).