Правоохранители Ингушетии выявили нарушение гражданами Узбекистана миграционного законодательства 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, полицейские проверили документы у 24 граждан Узбекистана. Семерым из них не разрешен въезд в Россию.

Собеседник издания напомнил, что уклонение иностранца или лица без гражданства от контролируемого самостоятельного выезда, влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы страны. До исполнения этого решения иностранный гражданин помещается в специальное учреждение.