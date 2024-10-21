Правоохранители Ингушетии выявили нарушения на 19 АГЗС 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, нарушения выявлены на 19 производственных объектах в городах Сунжа, Назрань и Карабулак, а также сельских поселениях Экажево и Сурхахи Назрановского района.

Уголовные дела заведены по ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владельцы шести АГЗС привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП России за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Кроме того, в ходе проверок были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности, которые не относятся к преступлениям, но представляют потенциальную угрозу общественной безопасности. Информационные письма по этим АГЗС направлены в надзорное ведомство республики для инициирования мер прокурорского реагирования в виде представлений о прекращении деятельности.

«Сотрудники полиции продолжат мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с оказанием услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей, на объектах розничной продажи сжиженного углеводородного газа, а также проверку законности выделения и использования земельных участков владельцами АГЗС», — отметили в ведомстве.