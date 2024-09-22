Правоохранители Ингушетии задержали жителя соседнего региона на разыскиваемой иномарке

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел, иномарка и водитель доставлены в управление ГИБДД по республике. По данному факту полиция проводит проверку.

Также на ФАД «Кавказ» госавтоинспекторам была остановлен автомобиль Toyota Camry. За рулем машины находился житель соседнего региона 1999 года рождения.

В ходе проверки документов полицейские заметили в салоне травматический пистолет отечественного производства «Тень 37», который по документам, предъявленным водителем, принадлежит другому человеку.

Пистолет изъят, водитель доставлен в отдел полиции. Проводится проверка