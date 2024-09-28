Правоохранители в Магасе задержали очередного нарушителя ПДД на иномарке

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, за рулем иномарки находился 26-летний житель города Назрани. Водитель и автомобиль были доставлены в отделение полиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.16 КоАП России (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). С ним проведена профилактическая беседа.

В министерстве внутренних дел призвали автолюбителей соблюдать ПДД, не подвергать риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Помнить о том, что машина является источником повышенной опасности.