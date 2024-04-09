Председатель Совета Федерации поздравила Главу Ингушетии с днем рождения

«Неизменно действуя в интересах Республики Ингушетия, вы конструктивно решаете задачи ее социально-экономического развития, стремитесь приносить максимальную пользу людям. Ваши высокие профессиональные качества, богатый жизненный опыт, ответственность и компетентность способствуют слаженной и эффективной работе органов государственной власти региона», — отметила председатель Совета Федерации.

Она выразила уверенность, что Глава Ингушетии и впредь будет плодотворно трудиться на благо России, вносить достойный вклад в ее укрепление и процветание.

Валентина Матвиенко пожелала Махмуд-Али Калиматову успехов во всех начинаниях, новых свершений и достижений.

Напомним, руководитель субъекта, заслуженный юрист России, родился 9 апреля 1959 года.