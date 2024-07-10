Представителей СМИ Ингушетии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе 

Отмечается, что учредителями конкурса являются Союз журналистов России и Российская муниципальная академия. Он проводится при содействии комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, научно-практического журнала «Вопросы местного самоуправления. Стратегия и практика муниципального развития».

По информации ингушского регионального отделения СЖР, участниками конкурса имеют возможность быть журналисты и редакции федеральных, республиканских, местных общественно-политических и специализированных СМИ, блогеры, чья деятельность связана с темой конкурса и чьи материалы (проекты) были опубликованы (осуществлены и вышли в эфир) в период с 1 августа 2022 г. до 1 сентября 2023 г.

Приём заявок осуществляется с 30 мая по 1 октября нынешнего года.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://clck. ru/34wKsr.

Церемония награждения победителей конкурса будет организована в конце текущего года. Все вопросы по конкурсу также можно направить секретарю конкурса Хансверову Рустаму Хусаиновичу konkursmsu@mail. ru тел.8 (495) 554-05-19, WhatsApp и Telegram: 89161958150.