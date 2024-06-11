Представители Ингушетии примут участие в турнире исполнителей лезгинки в Москве

В рамках Дней развития Северо-Кавказского макрорегиона на Международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 11 июня, в 16:00 ч. мск на главной уличной сцене ВДНХ пройдет яркий творческий турнир, на котором выступят танцевальные коллективы в формате «состязания».