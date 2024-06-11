Представители Ингушетии примут участие в турнире исполнителей лезгинки в Москве

Павел Цороев
Фото:
Постпредство РИ

В рамках Дней развития Северо-Кавказского макрорегиона на Международной выставке-форуме «Россия» сегодня, 11 июня, в 16:00 ч. мск на главной уличной сцене ВДНХ пройдет яркий творческий турнир, на котором выступят танцевальные коллективы в формате «состязания». 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве республики, регионы-участники будут представлены посланцами: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ставрополья.

«Победителей определят зрители, поддержать Ингушетию могут все желающие!», — подчеркнули в представительстве региона.

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Лезгинка
Москва