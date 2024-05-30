Представители Ингушетии принимают участие в Международном салоне «Комплексная безопасность-2024» 

Мероприятие проводится уже в 15-й раз. Тема — «Обеспечение безопасности объектов инфраструктуры».

Отмечается, что на выставке представлено несколько сотен образцов техники и оборудования. Кроме того, демонстрируются современные технологии тушения пожаров и новейшие отечественные разработки.

«В рамках выставки уже ознакомился с экспонатами производителей техники и средств для пожаротушения. Воспользуюсь возможностью обсудить вопросы, которые стоят перед системой гражданской обороны, в частности, и перед Сунженским районом, с ведущими специалистами в этой сфере», — поделился Иса Татиев, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.