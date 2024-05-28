Представители Ингушетии завоевали 16 медалей на турнире по джиу-джитсу

Лиза Арсамакова
Фото:
The Tiger Sports

Представители региона завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей на турнире по джиу-джитсу National Jiu-Jitsu League Tournament «Young Stars Jj» No-Gi Grozny 2024, который прошел 26 мая в Грозном, проинформировал «Ингушетию» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

Все медалисты — ученики Имрана Магомадова, воспитанники школы боевых искусств Sabr Jiu-Jitsu.

Золотых медалей удостоились следующие представители школы: Ибрагим Аматханов, Абу-Бакр Дербичев, Магомед Джанаралиев, Осман Яндиев, Ассад Албаков, Магомед Хашиев, Джабраил Якубов и Адам Оздоев.

Второе место досталось Рашиду Дзейтову, Адаму Ферзаули и Адаму Цечоеву.

Третье место завоевали Ибрагим Дербичев, Абдул-Малик Гайтукиев, Али Тутаев, Магомед Газгиреев и Абдул-Малик Албаков.

«Общее число наград, завоёванных в турнире, стало ещё одним подтверждением профессионализма команды и тренеров», — добавил Тагир Хамхоев.

Джиу-джитсу
Турнир