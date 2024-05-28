Представители Ингушетии завоевали 16 медалей на турнире по джиу-джитсу

Представители региона завоевали 8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей на турнире по джиу-джитсу National Jiu-Jitsu League Tournament «Young Stars Jj» No-Gi Grozny 2024, который прошел 26 мая в Грозном, проинформировал «Ингушетию» основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.