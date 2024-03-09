Представители ингушской общины Сочи встретились с посланцами молодежи родной республики

Основной целью мероприятия было установление контакта с земляками и обсуждение актуальных вопросов, касающихся ингушей, пребывающих в курортном городе.

«Были обсуждены вопросы сохранения культурного наследия ингушского народа, включая организацию культурно-просветительских мероприятий и создание условий для сохранения и продвижения ингушского языка», — рассказали газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики.

Отмечается, что важным результатом встречи стало установление контактов между представителями ингушской общины и делегацией региона. Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом в решении важных вопросов.

В заключение, делегация выразила благодарность ингушской общине за гостеприимство и готовность сотрудничать в реализации совместных проектов. Стороны выразили надежду на долгосрочное партнерство, которое будет способствовать укреплению взаимосвязей и развитию ингушской культуры.