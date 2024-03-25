Премьер Ингушетии поздравил работников культуры с профессиональным праздником

По его словам, этот праздник объединяет представителей важной и созидательной сферы, чей труд поддерживает здоровое развитие личности, влияет на нравственные устои общества, прививает любовь к Родине и своему народу.

«Ваш ежедневный кропотливый труд заслуживает глубокого уважения. Вы вносите значимый вклад в развитие духовного и творческого потенциала нашей республики, укрепление патриотических ценностей, развитие благородных традиций просветительства, сохранение и приумножение исторического и культурного наследия народа», — отметил Владимир Сластенин.

Премьер поблагодарил работников культуры за профессионализм и бесконечную преданность выбранному делу, пожелав здоровья, счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и новых творческих достижений на благо региона и страны.

День работника культуры в России отмечается ежегодно 25 марта. Праздник был учрежден указом Президента России от 27 августа 2007 года.