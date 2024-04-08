Премьер Ингушетии поздравил сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником

«Ваша служба играет важнейшую роль в решении задач мобилизационной готовности и военно-патриотического воспитания граждан. Вы эффективно решаете комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением мобилизации, призывом граждан на военную службу, оказанием помощи ветеранам Вооруженных сил Российской Федерации и членам их семей», — говорится в обращении.

Глава правительства подчеркнул, что на сотрудниках военкоматов «лежит огромная ответственность по подготовке надежных будущих защитников Родины».

«В это непростое для нашей страны время вы проводите большую работу по обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу, эффективно решаете поставленные перед вами задачи. Уверен, что ваша слаженная работа, профессионализм и преданность делу будут и впредь способствовать успешной работе военного комиссариата Республики Ингушетия. В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Отечеству», — добавил Владимир Сластенин.

Напомним, ежегодно 8 апреля с 2007 года в Вооруженных силах России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов. Он установлен указом Президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года.



Дата выбрана не случайно. Впервые военкоматы были учреждены 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров РСФСР.