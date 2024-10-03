Преподаватель из Назрани стала победителем в номинации «Призвание» на всероссийском конкурсе

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, по итогам конкурса преподаватель специальных дисциплин политехнического колледжа имени Юсупа Арапиева была признана победителем в номинации «Призвание» и вошла в двадцатку лучших педагогических работников системы среднего профессионального образования.

Отмечается, что в финале принимали участие преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов из 89 субъектов Российской Федерации. Организаторы конкурса — Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования, а федеральным оператором выступил Институт развития профессионального образования.