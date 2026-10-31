При опрокидывании грузовика в Ингушетии пострадал водитель 

Хусейн Плиев

В Малгобекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.

Отмечается, что водитель автомобиля КамАЗ на автодороге «Гейрбек-Юрт — Сагопши» потерял контроль над управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. 

На место происшествия выезжали сотрудники ПСО «Тарко» и пожарные. Пострадавшего в результате ДТП водителя на машине скорой помощи доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани. 

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ДТП
МЧС