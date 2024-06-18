При содействии УПЧ в Ингушетии восстановлено право женщины на распоряжение материнским капиталом 

Рабия Цолоева
Фото:
газета "Ингушетия"/ Дени Темурзиев

После вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе местной жительнице, воспитывающей троих детей, восстановили право на распоряжение материнским капиталом. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась с жалобой на отказ Социального фонда в выплате ей средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Она сообщила, что причиной отказа стала информация об ограничении родительских прав.

«Предполагаю, что сведения об ограничении родительских прав в отношении моих детей являются недостоверными, так как все они проживают со мной. Прошу оказать содействие в решение данного вопроса, а именно в защите моих прав на распоряжение маткапиталом», — сказано в заявлении.

УПЧ в республике направил соответствующий запрос в ОСФР по Волгоградской области, в ходе рассмотрения которого было установлено, что ранее поступившая информация о лишении родительских прав заявительницы в отношении ее детей — ошибочная. 

В связи с данными обстоятельствами многодетной матери было предложено повторно обратиться в Социальный фонд. 

Отмечается, что по результату рассмотрения нового обращения ОСФР по Волгоградской области приняло решение об удовлетворении заявления женщины о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий.

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