При содействии УПЧ в Ингушетии восстановлено право женщины на распоряжение материнским капиталом 

Женщина обратилась с жалобой на отказ Социального фонда в выплате ей средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Она сообщила, что причиной отказа стала информация об ограничении родительских прав.

«Предполагаю, что сведения об ограничении родительских прав в отношении моих детей являются недостоверными, так как все они проживают со мной. Прошу оказать содействие в решение данного вопроса, а именно в защите моих прав на распоряжение маткапиталом», — сказано в заявлении.

УПЧ в республике направил соответствующий запрос в ОСФР по Волгоградской области, в ходе рассмотрения которого было установлено, что ранее поступившая информация о лишении родительских прав заявительницы в отношении ее детей — ошибочная.

В связи с данными обстоятельствами многодетной матери было предложено повторно обратиться в Социальный фонд.

Отмечается, что по результату рассмотрения нового обращения ОСФР по Волгоградской области приняло решение об удовлетворении заявления женщины о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий.