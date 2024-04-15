При содействии УПЧ в Ингушетии восстановлены права пенсионера

Там уточнили, что пенсионеру снизили пенсию на 12 тыс. рублей. В отделении СФР по республике заявителю сообщили, что в ходе внутренней проверки было принято решение об уменьшении размера выплат.

«На протяжении многих лет я получал свою пенсию в полном объеме, и с меня ни разу не потребовали каких-либо документов для подтверждения трудового стажа. При назначении пенсии все необходимые справки и выписки были предоставлены Пенсионному фонду. Прошу защитить мои права», — цитирует ведомство слова пенсионера.

Отмечается, что в результате рассмотрения запроса уполномоченного по правам человека в регионе по существу жалобы заявителя Социальным фондом России восстановлена пенсия жителя республики в размере 22 тыс. 538 руб.