При содействии УПЧ в Ингушетии женщине восстановили пособия на детей

Жительница сельского поселения Сурхахи обратилась в ведомство с жалобой на то, что ей отказали в назначении социальной денежной поддержки на каждого ребёнка. По словам заявительницы, она отправляла заявление о предоставлении ежемесячных пособий на своих детей через портал Госуслуг, однако спустя некоторое время получила отказ в выплатах из-за неправильно указанных данных.

Сотрудники Социального фонда республики проверили заявление женщины и подтвердили, что её данные были указаны верно.

«В результате рассмотрения запроса Уполномоченным и проверки социального фонда было принято решение о выплате ежемесячных пособий в размере 14 294 рублей в отношении детей заявительницы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Женщине также выплатили доплату за март, поскольку изначально ей ошибочно отказали в получении пособия в этом месяце», — говорится в сообщении.

Ранее наше издание информировало, что суд восстановил социальные права сироты-инвалида по иску Уполномоченного по правам человека в Ингушетии.