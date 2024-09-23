При содействии УПЧ в Ингушетии женщине восстановили право на получение пенсии

По словам женщины, начисление пенсии по старости было приостановлено в июне нынешнего года. При этом никаких предварительных уведомлений заявительница не получала.

«В региональном отделении Социального фонда мне сообщили, что решение о приостановлении пенсии было принято в ходе проверки отделением СФР по Волгоградской области из-за отсутствия права на ее получение. Считаю данное решение неправомерным и необоснованным. Прошу оказать содействие в защите моих прав», — сказано в обращении.

После рассмотрения жалобы уполномоченным был направлен соответствующий запрос в СФР. По результатам проверки Социальный фонд восстановил страховую пенсию по старости в размере 12 тыс. 612 рублей.

Отмечается, что выплата пенсии за период с 1 июня по 30 сентября 2024 года будет произведена заявительнице в текущем месяце.