Продовольственная ярмарка прошла в селе Нестеровское Ингушетии

Накануне в сельском поселении Нестеровское Сунженского района состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка, проинформировали «Ингушетию» в пресс-службе регионального Минсельхоза.
Покупатели имели возможность приобрести различную продукцию по ценам ниже рыночных. На ярмарке были представлены следующие товары: свежее мясо, колбасные изделия, сыры, масло — как подсолнечное, так и сливочное, овощи, фрукты, мука, мед, копчености, сладости, орехи и многое другое.
Отмечается, что продовольственные ярмарки приурочены к священному месяцу Рамадан.