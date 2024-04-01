Продовольственная ярмарка прошла в селе Нестеровское Ингушетии

Покупатели имели возможность приобрести различную продукцию по ценам ниже рыночных. На ярмарке были представлены следующие товары: свежее мясо, колбасные изделия, сыры, масло — как подсолнечное, так и сливочное, овощи, фрукты, мука, мед, копчености, сладости, орехи и многое другое.

Отмечается, что продовольственные ярмарки приурочены к священному месяцу Рамадан.