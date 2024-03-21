Проект «VK Места» выпустили фильм об Ингушетии

«Популярные блогеры Хасл и AVI VUNI вместе со съемочной группой проекта отправились в путешествие по уникальным маршрутам и ярким точкам притяжения Северного Кавказа. Вместе с участниками медиаэкспедициии зрители фильма познакомятся с местной природой, древнейшей архитектурой и национальным колоритом Ингушетии», — рассказал собеседник.

По его словам, зрители вместе с героями фильма покорят могучие склоны Северного Кавказа: важной частью экспедиции стало восхождение по необычному маршруту вместе с альпинистами из лагеря «Кязи». Для гостей региона гостеприимные местные также покажут визитные карточки страны башен — курорт Армхи и Ляжгинский водопад.

Также вместе с участниками проекта зрители познакомятся с местным фольклором, обучатся народному ингушскому танцу, прикоснутся к основам ковроделия и посетят традиционную чайную церемонию в горных садах Ингушетии. В фильме также будут показаны ювелирная мастерская на Центральном рынке Назрани и первая в республике инклюзивная гончарная мастерская «Малх».

«Наша цель — привлекать аудиторию не традиционными и «открыточными» видами, а самобытными и исключительными локациями. Туризм в Ингушетии имеет большой потенциал, и, надеюсь, наш фильм вдохновит многих посетить данную республику», — комментирует директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Отмечается, что съемки фильма проходили с 29 августа по 3 сентября в городах Магас и Назрань, селах Джейрах и Армхи, а также Джейрахском районе Ингушетии.

Напомним, проект VK Места реализуется при поддержке Института развития Интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах страны. Съемки уже прошли в 37 регионах России.

Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе VK Места.



Ролик уже доступен в VK Видео: Места (vk. com). Фотоматериалы доступны по ссылке: Республика Ингушетия / Облако Mail. ru.