Профилактика преступности среди детей стала темой встречи в МВД по Ингушетии 

В обсуждении приняли участие представители «Движения первых», «Юнармии», регионального Минобразования, прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам ребенка, также сотрудники Центра по противодействию экстремизму и терроризму, отдела по борьбе с киберпреступностью, Госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних МВД.

Участники отметили позитивную тенденцию: в текущем году сократилось число преступлений, совершенных в отношении самих детей. Однако настораживает тот факт, что подростки все чаще сами становятся фигурантами уголовных дел.

Особое внимание уделили правонарушениям, совершаемым непосредственно в школах. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка полковник Василий Кувалдин призвал министерство образования усилить профилактическую работу, проводить с детьми беседы, акции и другие мероприятия. «Школа должна не только давать знания, но и закладывать основы поведения», — подчеркнул он.

Все больше несовершеннолетних привлекаются к ответственности за киберпреступления: продажу банковских карт, участие в мошеннических схемах и травлю в сети. Полицейские рекомендуют родителям и педагогам внимательнее следить за тем, чем дети занимаются в интернете.

Зафиксированы и случаи привлечения подростков за деяния экстремистской и террористической направленности: распространение запрещенных материалов, оправдание терроризма, вовлечение в экстремистские сообщества через мессенджеры и соцсети.

Полковник полиции призвал все ведомства осознать серьезность ситуации и активизировать борьбу с детской преступностью. По его словам, дети все чаще становятся преступниками и попадают на профилактический учет, что может негативно отразиться на их будущем и на будущем народа в целом. Только совместные постоянные усилия семьи, школы и государственных органов помогут переломить тревожную тенденцию.