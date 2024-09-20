Профилактику незаконного оборота наркотиков обсудили в прокуратуре Ингушетии 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, были выработаны дополнительные меры для активизации работы уполномоченных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ, а также запланированы конкретные мероприятия с указанием сроков исполнения.

Прокуратура республики взяла на контроль исполнение этих мероприятий.

Заседание проходило под руководством начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Абуязита Картоева с участием начальника УНК МВД по республике Ахмеда Сейнороева, замминистра образования и науки Ибрагима Газдиева, заместителя руководителя Минтруда Мадины Дзауровой, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата АТК администрации Главы и правительства Ингушетии Апти Татиева и главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Джамбулата Ваделова.