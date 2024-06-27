Программа бизнес-образования стартует в IT-Академии Ингушетии 

«100 участников смогут пройти программу, которая поможет им запустить собственный бизнес с поддержкой экспертов. Программа рассчитана на тех, кто только задумывается об открытии своей компании, а также на студентов, выпускников вузов, IT-специалистов, наемных менеджеров и начинающих руководителей», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, в течение десяти недель слушатели программы будут работать с наставниками, чтобы вывести свои бизнес-компетенции на новый уровень. Начинающие предприниматели с помощью проверенных методик и инструментов подберут идею для бизнеса, проверят ее жизнеспособность, проанализируют рынок и подготовят презентацию проекта.

Программа включает в себя образовательную часть, вебинары, воркшопы и работу с экспертами. Набор заявок продлится до 8 июля 2024 года на сайте ingaccelerator.ru.

«Не упустите шанс начать свой предпринимательский путь с поддержкой опытных специалистов и наставников», — призвал Махмуд-Али Калиматов.