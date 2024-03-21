Прокуратура Ингушетии через суд восстановила пенсионные права инвалида

В ходе проверки установлено, что гражданин 1929 года рождения с 1992 года являлся получателем пенсии по инвалидности после трудового увечья. С 2010 года он был переведен на пенсию по старости на общих основаниях.

В январе прошлого года размер выплаты решением экспертного центра при отделении СФР по Волгоградской области необоснованно был снижен на сумму более 7 тыс. рублей. Основанием послужила справка о зарплате по месту его работы с 1976 по 1978 год, превышающей сумму среднемесячного жалованья по стране в этот период.

Между тем, как отметили в ведомстве, выплата страховой пенсии по старости может быть прекращена только в случае признания в установленном законом порядке недействительными сведений, на основании которых она назначена.

Суд удовлетворил исковые требования городской прокуратуры, произведен перерасчет и пенсионеру выплачено около 85 тыс. рублей.