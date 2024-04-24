Прокуратура Ингушетии начала проверку по информации о загрязнении реки Сунжа

«В сообщении говорилось, что сброс неочищенных сточных вод привёл к ухудшению качества воды в реке. Прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами и природоохранного законодательства», — сказал собеседник.

По его словам, в случае подтверждения информации о загрязнении, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на общественное движение «Народный фронт» сообщала, что в реке Сунжа массово гибнет рыба от неочищенных стоков.