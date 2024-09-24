Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть автомойку в Малгобекском районе

Отмечается, что земельный участок, на котором расположена организация, выделен для ведения личного подсобного хозяйства. Автомойка не поставлена на налоговый учет в качестве юридического лица или ИП. Отчетность об образовании отходов и лимитов на их размещение в уполномоченный орган не представляется, мониторинг состояния окружающей среды не проводится.

Также в границы санитарно-защитной зоны организации попадают несколько жилых домов, отсутствует инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Малгобекским городским судом удовлетворен иск надзорного ведомства о признании незаконным действия владельца автомойки и запрете ее эксплуатации до устранения выявленных нарушений.

Исполнение решения суда взято прокуратурой города на контроль.