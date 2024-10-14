Прокуратура потребовала обеспечить генераторами 12 школ в Ингушетии 

Городская прокуратура потребовала обеспечить 12 школ Малгобека и Малгобекского района резервными источниками электроснабжения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Отсутствие генераторов было выявлено при проведении проверки на социально значимых объектах.
Отмечается, что тем самым нарушаются права и законные интересы детей и преподавателей, пребывающих в учебных заведениях.
Прокуратурой в Малгобекский городской суд направлены исковые заявления с требованием обязать руководство школ приобрести резервные источники электропитания.