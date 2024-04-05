Прокуратура восстановила пенсионные права жительницы Ингушетии 

При проведении проверки после обращения 85-летней женщины установлено, что в прошлом году решением экспертного центра при отделении СФР по Волгоградской области ей необоснованно был снижен размер пенсии на более чем 13 тыс. рублей. Основанием для этого послужила справка о зарплате по месту его работы с 1964 по 1968 год, превышающая сумму среднемесячной заработной платы по стране за указанный период.

В прокуратуре напомнили, что выплата страховой пенсии по старости может быть прекращена только в случае признания в установленном законом порядке недействительными сведений, на основании которых она назначена.

Магасский районный суд удовлетворил исковые требования городской прокуратуры. Произведен перерасчет и удержанные 225 тыс. рублей выплачены пенсионерке в полном объеме.