Прокуратура выявила несанкционированную свалку в Джейрахском районе Ингушетии

Наличие подобных свалок негативно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку и состояние окружающей среды, а также создаёт угрозу распространения инфекционных заболеваний среди населения. Это нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду.

Главе администрации сельского поселения было направлено представление об устранении нарушений закона.

Прокуратура проследит за тем, как администрация отреагирует на представление и устранит нарушения.