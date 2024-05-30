Пропавшего в Ингушетии ребенка нашли мертвым

Спасатели нашли тело двухлетнего ребенка, пропавшего сегодня, 30 мая, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по региону.
«В 11:33 по московскому времени в дежурную часть Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение о пропаже ребенка 2022 года рождения в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района», — рассказал собеседник.
По его словам, в 15:00 мск сотрудники поисково-спасательного отряда «Тарко» нашли его мертвым.
Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.