Простаивающий молокоперерабатывающий завод планируется перезапустить в Ингушетии 

Там напомнили, что завод был построен в 2015 году и спроектирован на переработку 6 тонн молока в смену. Ранее он производил различные виды молочной продукции, включая сливки, кефир, творог и ряженку. Однако через два года после запуска деятельность предприятия была приостановлена из-за нехватки сырья для переработки.

В настоящее время министерство сельского хозяйства республики активно работает над восстановлением производственной активности завода. Одним из ключевых шагов является выделение земельного участка для строительства животноводческой фермы, которая будет обеспечивать завод собственным сырьем. Этот вопрос уже включен в повестку очередного заседания комиссии регионального правительства по земельным вопросам.

Во время своего визита Махмуд-Али Калиматов обсудил с руководством завода важные аспекты его функционирования. Глава региона подчеркнул важность обеспечения местного населения качественной молочной продукцией и поддержки развития сельского хозяйства. Это не только поможет создать новые рабочие места, но и повысит уровень продовольственной безопасности.

Он отметил, что завод будет получать субсидии и другие формы поддержки от властей. Предложил наладить поставки молочной продукции в школы и детские сады, подчеркнув важность подготовки квалифицированных кадров для сельского хозяйства и различных предприятий.

«Наши колледжи должны готовить специалистов, в том числе технологов, которые так необходимы всем производственным предприятиям. Мы должны научить студентов самым современным технологиям в сельском хозяйстве и производстве молочной продукции. Если мы не обеспечим эту подготовку, наши учебные заведения рискуют потерять лицензии», — добавил Глава.