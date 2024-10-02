Против виновного в гибели пешехода жителя Ингушетии заведено уголовное дело 

В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом заведено уголовное дело. Ему вменяется п. «в» ч. 4 ст. 264 УК России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Там напомнили, что 13 июля текущего года вечером на улице Шоссейная сельского поселения Троицкое Сунженского района водитель ВАЗ-2107 без номерных знаков, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений тот скончался до прибытия скорой помощи.
Ранее водителю автомашины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается также, что в этом году он 23 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.