Против виновного в гибели пешехода жителя Ингушетии заведено уголовное дело 

Там напомнили, что 13 июля текущего года вечером на улице Шоссейная сельского поселения Троицкое Сунженского района водитель ВАЗ-2107 без номерных знаков, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений тот скончался до прибытия скорой помощи.

Ранее водителю автомашины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается также, что в этом году он 23 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.