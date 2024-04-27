Проведена инвентаризация объектов культурного наследия в горной Ингушетии

Данная работа, являющаяся частью программы по документированию памятников истории и культуры, производилась сотрудниками музея совместно со специалистами реставрационной компании «АСМ Групп».

«Основная цель инвентаризации — сбор максимального объема информации об уникальных ОКН региона, многие из которых в настоящий момент находятся в руинированном и аварийном состоянии. Полученные сведения в дальнейшем будут использованы при разработке плана реставрации», — рассказал собеседник нашего издания.

По итогам исследований в «Салги» обнаружено 108 ОКН, в числе которых: 2 боевые, 2 полубоевые и 17 жилых башен, а также 10 склепов, 1 святилище и более 60 надмогильных стел.

В районе архитектурного комплекса «Хайрах» зафиксированы 1 боевая и 13 жилых башен, 5 склепов, 48 стел и иные объекты. Всего — 73 ОКН. Все они находятся в аварийном состоянии.

Напомним, что партнерами проекта по выявлению и реконструкции древних сооружений в горной части региона выступают благотворительные фонды «Сафмар» и «Возрождение».