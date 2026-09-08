Проведение фотовыставки «Великая Победа объединяет Кавказ» обсудили в Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе фонда, стороны обсудили содержание и задачи проекта, а также возможность его реализации на территории субъекта. Мобильную выставку планируется провести в 2026–2027 годах в музеях и дворцах культуры регионов Северо-Кавказского федерального округа. Проект приурочен к Году народного единства России и посвящён героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Экспозиция будет включать в себя 15 фоторабот, посвящённых событиям Великой Отечественной войны и СВО. Через представленные материалы авторы проекта намерены показать общность исторической памяти и вклад народов Северного Кавказа в защиту Отечества.

«Фотовыставка «Великая Победа объединяет Кавказ» — это не просто демонстрация документов, это живой диалог поколений, напоминание о том, что подвиг предков увековечен в сердцах их потомков», — отметил Игорь Иванов.

Ислам Абадиев в свою очередь выразил благодарность автору проекта за проведение просветительской работы и отметил готовность регионального филиала фонда оказать содействие в сборе необходимых материалов и организации выставки в Ингушетии.