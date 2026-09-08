Сотрудник банка в Ингушетии подозревается в хищении денег со счета клиента 

Хусейн Плиев

Сотрудники регионального УФСБ выявили 23-летнего работника дополнительного офиса «Назрань — улица Московская» АО «Альфа Банк», который совершил неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства. 

Отмечается, что молодой человек, действуя из корыстных побуждений, обошел установленные финансовой организацией ограничения и списал денежные средства со счета клиента. В результате мошеннических действий банку был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей. 

Следственным отделом ОМВД России по Назрани в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса.  

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта и его возможные сообщники.

Хищение
Альфа Банк
Обвинение
УФСБ