Сотрудник банка в Ингушетии подозревается в хищении денег со счета клиента 

Сотрудники регионального УФСБ выявили 23-летнего работника дополнительного офиса «Назрань — улица Московская» АО «Альфа Банк», который совершил неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.
Отмечается, что молодой человек, действуя из корыстных побуждений, обошел установленные финансовой организацией ограничения и списал денежные средства со счета клиента. В результате мошеннических действий банку был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Назрани в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса.
В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта и его возможные сообщники.