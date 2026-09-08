Сотрудник банка в Ингушетии подозревается в хищении денег со счета клиента 

Отмечается, что молодой человек, действуя из корыстных побуждений, обошел установленные финансовой организацией ограничения и списал денежные средства со счета клиента. В результате мошеннических действий банку был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Назрани в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса.

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности фигуранта и его возможные сообщники.