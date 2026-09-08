В Ингушетии пройдёт международный блог-тур для тревел-блогеров и туроператоров

Организаторами выступают Министерство культуры и туризма Республики Ингушетия, АНО «Союз активной молодёжи Ингушетии» и АНО «Безликие». Информационным партнёром проекта выступил региональный филиал крупнейшего в России продюсерского центра «Инсайт Люди».

Участниками блог-тура станут порядка 40–50 человек — тревел-блогеры, представители туристических компаний, туроператоров, СМИ и туристической индустрии из различных регионов России, а также Республики Беларусь, Абхазии, Грузии и Азербайджана.

Гости познакомятся с ключевыми туристическими объектами Ингушетии: посетят Магас и Башню Согласия, башенные комплексы Эгикал и Таргим, храм Тхаба-Ерды, курорт Армхи, природные и историко-культурные объекты горной части республики. Программа включает восхождение и туристический маршрут в районе Столовой горы, конные прогулки, национальный пикник, знакомство с ингушской кухней, традициями и народными промыслами, а также встречи с представителями туриндустрии, экспертами и местными жителями.

Отдельным направлением станет профессиональное фото- и видеопроизводство: участники подготовят публикации, ролики и другой цифровой контент о путешествии по Ингушетии. По итогам проекта планируется создание короткометражного фильма о туристическом потенциале республики продолжительностью до 30 минут с последующим представлением на российских и международных туристических фестивалях, конкурсах и премиях.

Для представителей туриндустрии блог-тур станет практической площадкой знакомства с возможностями региона: по итогам мероприятия запланированы круглый стол, разработка новых туристических маршрутов, установление деловых контактов и подписание соглашений о сотрудничестве с туроператорами и турагентствами.

Организаторы рассчитывают, что проект сформирует масштабный информационный повод вокруг Ингушетии, усилит присутствие республики в российском и зарубежном туристическом медиапространстве и заложит основу для перехода от разового ознакомительного тура к долгосрочному продвижению региона через блогеров, медиаконтент и туристические продукты.

Мероприятие проходит при грантовой поддержке Министерства культуры и туризма Республики Ингушетия в целях реализации региональной программы развития туризма.