Путин поздравил жителей республики со 100-летием государственности Ингушетии 

«Создание автономии стало важным шагом в истории нашей страны, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытного культурного и духовного наследия народов, живущих здесь. Вы по праву можете гордиться именами и достижениями многих поколений своих земляков, вписавших яркие страницы в историю нашей страны. Их вклад в развитие науки, искусства, просвещения, их самоотверженная работа на благо Отечества достойны глубокого уважения», — отметил глава государства.

По его словам, сегодня республика обладает значительным аграрным, производственным, туристическим потенциалом. В регионе создаются условия для привлечения крупных инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед регионом задачи на благо республики и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, Ингушская автономная область с центром во Владикавказе была образована 7 июля 1924 года.