Работы по расчистке русла реки Сунжа проходят в Ингушетии

По словам собеседника, в настоящее время на территории Сунженского района проводится работа по очистке подмостовой зоны от корчей и различного рода мусора.

«Данные меры призваны обеспечить безопасность при эксплуатации мостов, предотвратить чрезвычайные ситуации и возможное подтопление близлежащих населённых пунктов во время весеннего половодья», — отметил он.