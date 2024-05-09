Расчетом С400 «Триумф» на параде Победы в Москве командовал Ахмед Майсигов из Ингушетии

«На марше колонна зенитных ракетных систем С400 «Триумф» 549-го ордена Ленина краснознаменного зенитно-ракетного полка Воздушно-космических сил России. Возглавляет колонну майор Ахмед Майсигов. Боевые характеристики комплекса, заложенные российскими конструкторами, были полностью подтверждены результатами практического применения в ходе специальной военной операции, — объявил «голос» парада.

«Видеть нашего земляка в такой ответственный момент, на передовой этого величественного события, наполняет сердца гордостью и уважением», — отметили в правительстве республики.

Напомним, что в прошлом году расчетом «Ярсов» — ядерными ракетами сдерживания, на параде Победы в Москве командовал также уроженец Ингушетии, выпускник военной академии РВСН Магомед Цуров.

Парадный расчет 54-й гвардейской ракетной дивизии войск стратегического назначения, базируется в городе Тейково Ивановской области.