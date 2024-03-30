Раскрываемость особо тяжких преступлений в Ингушетии увеличилась почти на 18% 

Об этом было сообщено на совещании постоянно действующей межведомственной координационно-аналитической следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по СКФО Романа Мамедова.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по республике Шамиль Котиев отметил, что к раскрытию резонансных преступлений привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты, а также оперативные сотрудники правоохранительных органов.

На совещании были заслушаны итоги расследования уголовных дел, а также проведенных следственных действий и ОРМ, в результате которых были получены дополнительные сведения, способствующие раскрытию преступлений, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства по региону.