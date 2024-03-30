Раскрываемость особо тяжких преступлений в Ингушетии увеличилась почти на 18% 

В 2023 году в Ингушетии выросли показатели раскрываемости по преступлениям особо тяжкой категории на 17,82%, тяжкой категории на 7,1%, средней на 6,4% и небольшой тяжести на 4,5%.
Об этом было сообщено на совещании постоянно действующей межведомственной координационно-аналитической следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя Главного следственного управления СК России по СКФО Романа Мамедова.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по республике Шамиль Котиев отметил, что к раскрытию резонансных преступлений привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты, а также оперативные сотрудники правоохранительных органов.
На совещании были заслушаны итоги расследования уголовных дел, а также проведенных следственных действий и ОРМ, в результате которых были получены дополнительные сведения, способствующие раскрытию преступлений, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе ведомства по региону.