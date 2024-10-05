Расширение партнерских отношений обсудили Глава Ингушетии и президент АвтоВАЗа 

Руководитель региона в своем Telegram-канале сообщил, что внимание было акцентировано на важности сотрудничества в образовательной сфере и профессиональной подготовке молодежи.

В этом направлении планируем увеличить число студентов и выпускников, направляемых на стажировку на предприятия АвтоВАЗа с сохранением заработной платы. Ранее квота на стажировки составляла 26 человек, в текущем году она значительно увеличена и составляет 70 человек.

«Это отличная возможность для наших ребят, желающих получить профессию и постоянное место работы. Прохождение практики на автозаводе студентами из Ингушетии позволит им приобрести ценный опыт и востребованные компетенции в автомобильной отрасли», — отметил Глава.

Также, по его словам, в планах властей республики увеличить число обучающихся студентов по специальности «Ремонт и техническое обслуживание автомобилей» на базе Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа с 25 до 125 человек.

На сегодняшний день зарплата ребят, работающих на АвтоВАЗе, составляет 100 тыс. рублей. Помимо этого, правительство Самарской области выплачивает из регионального бюджета трудоустроенным рабочим 200 тыс. рублей, так называемые «подъемные».

«Максим Соколов поделился впечатлениями о прошедшей накануне встрече с родителями студентов, которые учатся и работают на автопредприятии. Он поблагодарил за воспитание детей, их поддержка и верность традициям делают студентов такими мотивированными и целеустремленными», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.