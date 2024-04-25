Разыскиваемого московской полицией задержали в Ингушетии

Правоохранители остановили на контрольно-заградительном посту «Ангара-122» автомобиль ВАЗ-2110. При проведении проверки выяснилось, что водитель находится в федеральном розыске по запросу УВД по Северному административному округу главного управления МВД России по Москве.

В совершении какого преступления подозревается фигурант, водворенный в ИВС, в ведомстве не уточнили.