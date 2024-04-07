Разыскиваемого правоохранителями Ингушетии мужчину обнаружили на Крайнем Севере 

По словам собеседника издания, местонахождение гражданина было установлено полицейскими Ингушетии во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Магаданской области. Мужчина доставлен в отделение полиции по Сусуманскому району, где у него приняты объяснение и обязательство о явке.

Фигуранту вменяется ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Максимальное наказание за преступление — два года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.