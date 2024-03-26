Разыскиваемого судом гражданина задержали в Казани полицейские Ингушетии и Татарстана

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону, мужчине вменяется ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Максимальное наказание за подобное деяние — лишение свободы на срок до трех лет.



Фигурант доставлен в отдел полиции УМВД России по Казани. В ближайшее время он будет конвоирован в Ингушетию.