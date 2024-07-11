Разыскиваемый дорожными полицейскими Краснодара автомобиль задержали в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, при проверке правоохранителями было установлено, что водитель не имеет прав, более того, машина разыскивается дорожными полицейскими Краснодара за ДТП, совершенное в этом городе.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России. Автомобиль и водитель доставлены в ОМВД России по Назрановскому району для дальнейшего разбирательства.